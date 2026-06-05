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Политика

В Кремле заявили, что Путин прокомментирует открытое письмо Зеленского

Песков: Путин может поднять тему письма Зеленского на ПМЭФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сам даст оценку открытому письму украинского коллеги Владимира Зеленского, стоит этого дождаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться [на пленарном заседании ПМЭФ с участием Путина]», — сказал Песков.

Накануне на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

Вечером 4 июня Песков, комментируя письмо Зеленского, заявил, что Кремль уже видел документ. Впоследствии он уточнил, что о послании доложили и главе государства.

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.

 
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