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Политика

Путину доложили о письме Зеленского

Песков: Путину доложили об открытом письме Зеленского
РИА Новости/AP

Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о письме его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Ему было доложено», — сказал представитель Кремля.

Песков не стал уточнять реакцию Путина на эту информацию. При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что письмо не поступало по официальным каналам связи, Россия не имеет таковых с Украиной.

Накануне на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

Вечером 4 июня Песков, комментируя письмо Зеленского, заявил, что Кремль уже видел документ. Пресс-секретарь рассказал, что на тот момент сам уже ознакомился с текстом, но лидер российского государства не видел его, поскольку отвечал на вопросы глав международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.

 
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