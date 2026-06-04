Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину и пригласил его в Москву

Кремль уже видел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина, опубликованный в его Telegram-канале.

«В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже», — заявил Песков.

Он отметил, что сам уже ознакомился с текстом письма, а лидер российского государства еще не видел его, поскольку отвечал на вопросы глав международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков добавил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву.

До этого Зеленский обратился в открытом письме к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну».

В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Ранее Захарова высмеяла отправку Зеленским письма Трампу.