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Политика

Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину и пригласил его в Москву

Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину
Александр Казаков/РИА Новости

Кремль уже видел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина, опубликованный в его Telegram-канале.

«В Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено позже», — заявил Песков.

Он отметил, что сам уже ознакомился с текстом письма, а лидер российского государства еще не видел его, поскольку отвечал на вопросы глав международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков добавил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то может приехать для этого в Москву.

До этого Зеленский обратился в открытом письме к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну».

В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Ранее Захарова высмеяла отправку Зеленским письма Трампу.

 
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