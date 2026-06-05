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Политика

Военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину

Аналитик Подоляка: Киев пытается дестабилизировать Россию изнутри
Global Look Press

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину — это не шаг к миру, а «чистый театр». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его мнению, время для письма выбрано не случайно — сейчас вся активность Киева направлена на то, чтобы раскачать ситуацию внутри России.

«Они пытаются изобразить, что наступают, хотя это фейк. Им нужно убедить русских, что на фронте все плохо», — сказал аналитик.

Кроме того, Зеленский хочет выглядеть миротворцем, мол это он готов к диалогу, а Москва — нет. Однако это просто демонстративный жест, рассчитанный на внешнюю аудиторию, считает Подоляка.

В Киеве, по его словам, до сих пор верят в победу на поле боя, и никаких переговоров оттуда ждать не стоит.

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возобновлении переговоров между РФ и Украиной.

 
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