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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп назвал основные части возможного соглашения с Ираном

Трамп: основным в соглашении с Ираном являются Ормуз и обязательства по ЯО
Evan Vucci/Reuters

Основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, основными частями сделки должны стать полный отказ Ирана от ядерного оружия, а также немедленное открытие Ормузского пролива.

До этого заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран требует немедленной разморозки половины своих замороженных активов, находящихся за рубежом, после заключения сделки с США.

Также Гарибабади рассказал, что работа над окончательным вариантом соглашения между Ираном и США продолжается. По его словам, текст договора будет согласован только тогда, когда Тегеран «будет доволен результатом». Точные сроки завершения работы замминистра не уточнил.

Ранее в конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий Трампа против Ирана.

 
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