Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Путин и Си Цзиньпин призвали США, Израиль и Иран срочно сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке», — говорится в документе.

Кроме того, РФ и КНР призывают стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона. Также они просят мировое сообщество придерживаться объективной и непредвзятой позиции, содействовать деэскалации на Ближнем Востоке и вместе отстаивать основные нормы международных отношений.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.