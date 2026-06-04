В Иране потребовали разморозки половины своих зарубежных активов после сделки с США

Иран требует немедленной разморозки половины своих замороженных активов, находящихся за рубежом, после заключения сделки с США. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Казем Гарибабади в интервью агентству Mehr.

Замминистра уточнил, что разморозка иранских активов требует решения. При этом стороны обсуждают объемы средств, которые будут переданы до и после «определенного периода», добавил Гарибабади.

«Однако минимальное требование Ирана заключается в том, чтобы 50% этих средств были немедленно переданы Ирану после подписания меморандума о взаимопонимании», — сказал замглавы МИД.

В этом же интервью Гарибабади заявил, что работа над окончательным вариантом соглашения между Ираном и США продолжается. По его словам, текст договора будет согласован только тогда, когда Тегеран «будет доволен результатом». Точные сроки завершения работы замминистра не уточнил.

Ранее в конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий Трампа против Ирана.