В конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий Трампа против Ирана

Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«За» резолюцию проголосовали 215 законодателей, «против» — 208 представителей. Четыре республиканца — Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси — проголосовали «за» вместе с демократами.

В мае политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Верховный суд США под напором демократов может запретить президенту Дональду Трампу вести войну с Ираном. Такой шаг будет беспрецедентным в американской истории. Поясняя механизм потенциального обращения демократов в суд, американист пояснил, что сначала они подадут иск в окружной суд, затем апелляционный, а потом в Верховный.

До этого сенат США проголосовал за процедурный шаг, позволяющий вынести на обсуждение резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Ранее Вэнс заявил о нежелании США навечно застрять в Иране.