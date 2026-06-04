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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Ирана рассказал о работе над соглашением между Тегераном и Вашингтоном

МИД Ирана: работа над окончательным вариантом соглашения с США продолжается
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Работа над окончательным вариантом соглашения между Ираном и США продолжается. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади, передает ТАСС.

«Текст соглашения можно будет считать окончательным только тогда, когда мы будем довольны результатом. Что касается сроков, то здесь я не могу назвать конкретные даты. Мы намерены доработать текст так, чтобы он соответствовал нашим интересам», — сказал он.

По данным телеканала ABC News, США настаивают на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
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