Путин заявил, что Украина не готова к мирным договоренностям

Киев не готов к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информагентств во время ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

«Но, судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям — прим. ред.) не готовы», — сказал он.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

В конце мая этого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но при одном условии. По его словам, это станет возможным, если «на той стороне» поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны. Рябков подчеркнул, что пришло время, когда их надо наполнять конкретикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине

Ранее Путин заявил, что Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине.