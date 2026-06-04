Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин заявил, что Украина не готова к мирным договоренностям

Путин: Киев не готов к мирным договоренностям
Александр Кряжев/РИА Новости

Киев не готов к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информагентств во время ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

«Но, судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям — прим. ред.) не готовы», — сказал он.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

В конце мая этого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но при одном условии. По его словам, это станет возможным, если «на той стороне» поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны. Рябков подчеркнул, что пришло время, когда их надо наполнять конкретикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине

Ранее Путин заявил, что Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!