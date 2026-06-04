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Политика

«Держат слово»: в МИД РФ рассказали о помощи США в диалоге с Зеленским

МИД РФ: США пытаются побудить Зеленского к переговорам в духе Анкориджа
Piroschka van de Wouw/Reuters

США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», — сказал он журналистам.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но при одном условии. По его словам, это станет возможным, если «на той стороне» поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны. Рябков подчеркнул, что пришло время, когда их надо наполнять конкретикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине, отметил Песков.

Ранее Лавров заявил, что «товарищеский дух Анкориджа испаряется».

 
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