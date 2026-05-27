Рябков назвал условие для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но при одном условии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

«Мы не отрицаем дипломатический путь и готовы, открыты к работе в этом направлении», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что это станет возможным, если «на той стороне» поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны. По его словам, пришло время, когда их надо наполнять конкретикой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине, добавил Песков.

При этом в начале марта первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «дух Анкориджа» постепенно испаряется ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Депутат отметил, что рассуждать о «духе Анкориджа» всерьез и по-крупному можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров России и США. Однако сейчас «появляется подозрение», что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у американского лидера.

Ранее Лавров заявил, что «товарищеский дух Анкориджа испаряется».