Война США и Израиля против Ирана
В США рассказали, как конфликты в Иране и на Украине изменили военные действия

NYT: эволюция боевых действий связывает конфликты на Украине и в Иране
Конфликты на Украине и в Иране показали, что ведение боевых действий изменилось. Об этом пишет New York Times (NYT).

СМИ написало, что инновации и технологии изменили характер боевых действий. Так, военный эксперт Майкл Кофман подчеркнул, что в обоих конфликтах «мы видим появление высокоточных средств поражения на поле боя».

Он также отметил, что многоуровневые системы датчиков, управляемых ракет и беспилотников, а также технологии с использованием искусственного интеллекта «вероятно, быстро распространятся по всему миру». По его словам, «Хезболла» и участники боевых действий в Мали уже обратились к аналогичным дешевым и простым в изготовлении технологиям.

«Такие системы демократизируют доступ к высокоточным средствам поражения на поле боя для средних и малых держав», — отметил он.

В марте посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине изменил «парадигму ведения боевых действий».

В феврале главком ВСУ Александр Сырский отметил, что технологический прорыв в производстве дронов привел к появлению на фронте крайне опасной зоны на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

Также в феврале обозреватель газеты NYT Марк Сантора подчеркнул, что зона поражения на Украине расширяется, а беспилотники осложняют перемещение войск.

Ранее в Британии сравнили конфликт на Украине с компьютерной игрой.

 
