Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, как изменилась линия фронта на Украине

Журналист Сантора: линия фронта на Украине становится все более смертоносной
Евгений Биятов/РИА Новости

Линия фронта на Украине с каждым годом становится все более опасной и смертоносной. Об этом рассказал обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора.

По его словам, линия фронта становится все опаснее, так как «огромная зона поражения», которая разделяет обе стороны, расширяется, а дроны осложняют любое передвижение войск.

«Эта зона поражения простирается более чем на 750 миль — примерно на расстояние от Чикаго до Нью-Йорка. Я часто ездил на медицинские пункты на передовой, и каждый раз меня поражало, насколько неумолим темп боевых действий, независимо от времени года», — рассказал он.

Журналист также подчеркнул, что военные действия распространяются «далеко за пределы фронта», так как бомбардировкам подвергаются и различные населенные пункты.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что для ВСУ особую угрозу представляют российские дроны. Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат называл российские беспилотники типа «шахед» одной из главных проблем украинской армии.

Ранее на Западе заявили, что Украина утратила способность пополнять ряды ВСУ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!