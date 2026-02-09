В США рассказали, как изменилась линия фронта на Украине

Журналист Сантора: линия фронта на Украине становится все более смертоносной

Линия фронта на Украине с каждым годом становится все более опасной и смертоносной. Об этом рассказал обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора.

По его словам, линия фронта становится все опаснее, так как «огромная зона поражения», которая разделяет обе стороны, расширяется, а дроны осложняют любое передвижение войск.

«Эта зона поражения простирается более чем на 750 миль — примерно на расстояние от Чикаго до Нью-Йорка. Я часто ездил на медицинские пункты на передовой, и каждый раз меня поражало, насколько неумолим темп боевых действий, независимо от времени года», — рассказал он.

Журналист также подчеркнул, что военные действия распространяются «далеко за пределы фронта», так как бомбардировкам подвергаются и различные населенные пункты.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что для ВСУ особую угрозу представляют российские дроны. Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат называл российские беспилотники типа «шахед» одной из главных проблем украинской армии.

Ранее на Западе заявили, что Украина утратила способность пополнять ряды ВСУ.