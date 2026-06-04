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Политика

В России предложили «иранский вариант» изменения тактики СВО

Военэксперт Кнутов предложил «иранский вариант» для изменения тактики в СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Увеличение количества мобильных огневых групп для защиты путей сообщения и важных объектов, а также переход к «иранскому варианту» ведения боевых действий, предполагающему акцент на применении гиперзвуковых ракет, могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Надо резко увеличить количество мобильных огневых групп. Эти группы должны действовать практически во всех регионах. Появилась угроза обходной дороге (трассе «Новороссия» в Крым — «Газета.Ru») — сразу должен быть какой-то резерв, который туда перебрасывается для того, чтобы обезопасить. Второй момент: нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники — это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов, и 15 из этих 20 военных объектов — это американские базы», — сказал он.
 
Кроме того, необходима ликвидация логистических военных поставок Киев, а также железных дорог, использующихся в интересах ВСУ, подчеркнул Кнутов.
 
«Что касается Одессы, Ильичевска, я об этом уже давно говорю: причалы — это цель номер один, корабли, которые стоят на разгрузке, это цель номер два», — отметил военный аналитик.
 
До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что России необходимо сменить тактику ведения специальной военной операции (СВО) после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург.
 
По его словам, Москве надо снять все ограничения и начать воевать по-настоящему до полного коллапса власти на Украине. Коц призвал расправиться со всеми, кто принимает решения: начиная с президента Украины Владимира Зеленского и ниже.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.

 
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