В Британии сравнили конфликт на Украине с компьютерной игрой

РИА Новости

Применение дронов в конфликте на Украине напоминает компьютерную игру. Об этом пишет издание Times.

СМИ отметило, что из-за применения дронов на линии фронта появилась широкая «зона поражения», в которой рискованно передвигаться на транспорте или пешком. В беспилотных войсках ВСУ «для лучших игроков разработана система поощрений», а на экранах в украинских командных центрах потери показываются черепами, пишет Times.

«В некотором смысле беспилотная война похожа на компьютерную игру. <…> Самые успешные игроки «получают» доступ к лучшему доступному оборудованию, большая часть которого производится на заводах на Украине или в европейских странах НАТО. За достижение цели начисляются баллы, которые варьируются в зависимости от цели. Элитные команды могут выбирать из представленного на онлайн-рынке Brave1 вооружения», — рассказало издание.

При этом автор подчеркнул, что такая «геймификация» боевых действий может оскорбить чувства жителей Западной Европы.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что технологический прорыв в производстве дронов создал крайне опасную зону на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров. В том же месяце обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора написал, что зона поражения на Украине расширяется, а дроны осложняют перемещение войск.

В марте посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что конфликт изменил «парадигму ведения боевых действий».

Ранее для украинцев создали игру-симулятор «Побег из ТЦК».

 
