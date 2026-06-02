СМИ сообщили, от чего зависит возобновление переговоров по Украине

ТАСС: возобновление переговоров по Украине зависит от событий вокруг Ирана

Перспективы возобновления переговоров по Украине в значительной степени зависят от развития событий вокруг Ирана, поскольку в настоящее время США оказались «в ловушке» ближневосточного конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах.

Он отметил, что Вашингтону в данный момент не до мирного разрешения ситуации на Украине, так как США «по уши увязли в Иране» и фактически приостановили украинские переговоры.

«Пока иранский конфликт не подойдет к какому-либо логическому завершению, - а просчитать, когда это произойдет, абсолютно невозможно: может, завтра, а может - через несколько месяцев, - так вот, пока этого не случится, американцам будет трудно активно заниматься другими крупными международными досье», — пояснил собеседник агентства.

В мае востоковед Кирилл Семенов заявил, что в случае, если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина следующая на очереди.

Ранее в США рассказали, как конфликты в Иране и на Украине изменили военные действия.