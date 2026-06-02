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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

СМИ сообщили, от чего зависит возобновление переговоров по Украине

ТАСС: возобновление переговоров по Украине зависит от событий вокруг Ирана
Vadim Ghirda/AP

Перспективы возобновления переговоров по Украине в значительной степени зависят от развития событий вокруг Ирана, поскольку в настоящее время США оказались «в ловушке» ближневосточного конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах.

Он отметил, что Вашингтону в данный момент не до мирного разрешения ситуации на Украине, так как США «по уши увязли в Иране» и фактически приостановили украинские переговоры.

«Пока иранский конфликт не подойдет к какому-либо логическому завершению, - а просчитать, когда это произойдет, абсолютно невозможно: может, завтра, а может - через несколько месяцев, - так вот, пока этого не случится, американцам будет трудно активно заниматься другими крупными международными досье», — пояснил собеседник агентства.

В мае востоковед Кирилл Семенов заявил, что в случае, если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина следующая на очереди.

Ранее в США рассказали, как конфликты в Иране и на Украине изменили военные действия.

 
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