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Армия

В США призвали к глубокой реформе в НАТО

Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости глубокой реформы в НАТО
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что Организации Североатлантического договора (НАТО) нужна глубокая реформа. Трансляцию его выступелния на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вел NBC News.

«Считаю, что НАТО необходима глубокая реформа», — сказал Рубио.

Когда главу американского внешнеполитического ведомства спросили, идут ли уже в НАТО подобные преобразования, он ответил отрицательно.

Он подчеркнул, что вопрос о доступе США к военным базам европейских союзников по НАТО займет «видное место на встрече в Турции» — саммите альянса в Анкаре 7–8 июля. Отмечается, что Вашингтон резко раскритиковал действия ряда европейских членов НАТО, которые в ходе американо-израильской войны с Ираном ограничили доступ американских вооруженных сил к своим базам.

В мак Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.

 
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