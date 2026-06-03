В США призвали к глубокой реформе в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что Организации Североатлантического договора (НАТО) нужна глубокая реформа. Трансляцию его выступелния на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вел NBC News.

«Считаю, что НАТО необходима глубокая реформа», — сказал Рубио.

Когда главу американского внешнеполитического ведомства спросили, идут ли уже в НАТО подобные преобразования, он ответил отрицательно.

Он подчеркнул, что вопрос о доступе США к военным базам европейских союзников по НАТО займет «видное место на встрече в Турции» — саммите альянса в Анкаре 7–8 июля. Отмечается, что Вашингтон резко раскритиковал действия ряда европейских членов НАТО, которые в ходе американо-израильской войны с Ираном ограничили доступ американских вооруженных сил к своим базам.

В мак Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.