«Ожидание затянулось». Зеленский потребовал немедленно найти ракеты для ПВО

Зеленский заявил о возможных отставках из-за проблем с ракетами для Patriot

Владимир Зеленский пригрозил увольнениями чиновникам, которые не смогли подготовить контракты на поставку американских систем Patriot, несмотря на достигнутые ранее политические договоренности. Одновременно Зеленский раскритиковал США за недостаточные темпы производства противоракет и вновь призвал Вашингтон ускорить военную помощь. Почему в Киеве заговорили о возможных отставках и с какими проблемами столкнулась Украина в вопросе ПВО — в материале «Газеты.Ru».

Отчаяние на Банковой

Причиной недовольства Зеленского стала затянувшаяся подготовка контракта на поставку американских комплексов Patriot. После совещания с представителями минобороны, МИД, СНБО и своего офиса Владимир Зеленский заявил, что договоренности о закупке систем ПВО уже достигнуты на политическом уровне, однако оформление сделки до сих пор не продвинулось.

«Ожидание затянулось»,

— констатировал он.

Зеленский дал ответственным ведомствам неделю на завершение всех подготовительных процедур. По его словам, к концу текущей недели он ждет доклад о ходе реализации договоренностей, в противном случае последуют «кадровые решения».

Проблемы с поставками Зеленский связывает не только с работой украинских чиновников, но и с позицией Вашингтона. В интервью CBS он сообщил, что направлял письма в Белый дом и конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет для систем ПВО, однако ответа до сих пор не получил.

«Надеюсь, что они поймут и ответят», — отметил Зеленский.

Ранее NBC News сообщал, что американские власти не отреагировали на запрос Киева о дополнительных поставках ракет. По словам Зеленского, дефицит боеприпасов усугубляется тем, что значительная часть запасов Patriot расходуется Соединенными Штатами на Ближнем Востоке. Кроме того, он вновь раскритиковал европейских союзников за отказ передавать комплектующие, которые позволили бы организовать производство таких ракет на территории Украины.

В Киеве признали нехватку ракет для систем ПВО

На фоне проблем с поставками Patriot украинские власти продолжают говорить о дефиците средств противовоздушной обороны. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нехватка ракет остается одной из главных проблем украинской ПВО и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

«Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире, не так много площадок для производства»,

— подчеркнул Игнат в эфире телеканала «Новости. Live».

О сложностях с защитой воздушного пространства ранее говорил и Владимир Зеленский. По его словам, имеющихся возможностей недостаточно для перехвата значительной части российских ракет.

«На данный момент уровень оснащения нашей ПВО не позволяет нам сбивать значительную часть ракет», — отметил он.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что украинская система противовоздушной обороны переживает один из самых сложных периодов с начала конфликта. По его оценке, часть современных комплексов либо выведена из строя, либо испытывает острый дефицит ракет.

Эксперт также добавил, что поставляемые западными странами средства ПВО не позволяют полностью закрыть потребности Украины. Из-за этого критически важные объекты остаются уязвимыми для новых ударов.

Позиция Европы и США

В Вашингтоне продолжают заявлять о готовности поддерживать украинскую систему противовоздушной обороны. Глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении обороноспособности Украины.

«Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь», — отметил министр.

При этом Хегсет не стал прямо отвечать на вопрос о возможном увеличении поставок средств ПВО. По его словам, Вашингтон продолжает помогать Киеву и рассчитывает на более активное участие европейских союзников.

Четче высказался сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Комментируя письмо Владимира Зеленского, он заявил, что американская сторона должна поддержать такой запрос.

«Америка положительно отреагирует на этот запрос. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней», — отметил Блюменталь.

Тем временем, как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, в странах ЕС растут сомнения относительно дальнейших закупок американского вооружения для Украины. По данным издания, затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и расходование американских запасов вызывают опасения, что задержки поставок могут затронуть не только Киев, но и собственные арсеналы европейских государств.

Евросоюз уже обсуждает усиление собственной системы противовоздушной обороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила интегрировать национальные системы ПВО стран ЕС со спутниковыми платформами Copernicus и Galileo, чтобы «противостоять России».