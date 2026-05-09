В Киеве заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Об этом заявил советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

«Такой формат переговоров невозможен», — заявил Лещенко.

До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков напомнил, что Путин не раз выражал готовность принять Зеленского в Москве.

Так, в прошлом году в рамках Петербургского экономического форума Путин во время общения с журналистами сказал, что готов встретиться с Зеленским, «но чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

При этом лидер РФ отметил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах должна стоять подпись законных властей, «а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку». Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет и способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения.

Ранее Путин и Трамп сошлись в оценке поведения Зеленского.

 
