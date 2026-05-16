В Госдуме объяснили, почему встреча Путина и Зеленского сейчас бессмысленна

Практически готовое мирное соглашение — это условие для личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила «Ленте.ру» первый замепред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат отметила, что для контакта на этом уровне должны быть не просто понятны очертания мирного соглашения, оно само должно быть готово.

По мнению Журовой, в этом случае на встрече политики лично обсудят «финализацию» документа. А без соглашения их встреча не имеет смысла.

Неделю назад на брифинге Путин рассказал, что премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передал ему слова Зеленского о готовности к встрече. Российский политик уточнил, что речь не идет об «особом послании», а о готовности лидера Украины к личной встрече слышит не в первый раз. По словам Путина, он никогда от нее не отказывался и готов принять коллегу в Москве.

Президент РФ добавил, что встреча в третьей стране возможна только после достижения окончательных договоренностей о мирном соглашении, рассчитанном на длительную историческую перспективу. Его подписание станет «окончательной точкой» в конфликте.

Ранее президент Румынии не заметил стремления России к миру на Украине.