Европейские лидеры должны «четко определиться», поддерживают они нацизм на Украине или нет. Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Политик подчеркнул, что Зеленский не может выстраивать пантеон героев «без прислужников нацизма и организаторов еврейских погромов», так как найти противников единения украинского и русского народов «можно только среди политических ублюдков и предателей своего народа». Поэтому украинский президент «уже не может отказаться от преступного, уродливого и абсурдного идеологического проекта», отметил Медведчук. По его словам, у Европы «постепенно раскрываются глаза» на нацистскую пропаганду, которая является «государственной идеологией Украины», и европейцам нужно определиться с отношением к украинскому нацизму, подчеркнул политик.

«Если коллективный Запад поддерживает современных украинских нацистов, то он несет за это ответственность. И если по Европе будет нанесен удар, то причины такого удара будут лежать на поверхности, и их нельзя будет не заметить. Европа должна четко определиться — поддерживает она нацизм в Украине или нет. Если поддерживает, то она должна осознать все риски и моральные аспекты этой политики», — отметил Медведчук.

Он добавил, что если европейцы не будут поддерживать украинский нацизм, появится предмет для разговора с Москвой по теме урегулирования украинского конфликта. Также в таком случае европейцы «сохранят лицо», и Россия пойдет с ними на контакт, уверен Медведчук.

В мае президент Зеленский решил дать бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), которая устраивала расправы над поляками, евреями, русскими и представителями других национальностей.

После этого Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. А спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев своими действиями не собирался оскорблять Варшаву.

Глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач также заявил, что Зеленский должен позволить Навроцкому и извиниться за восхваление бандеровцев.

До этого МИД Израиля осудил проведенную на Украине церемонию перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины «демонстрируют свою сущность», а проявления неонацизма на Украине опасны для Европы.

