На Украине сокращается количество призывников, что является одним из важных преимуществ России. Об этом говорится в докладе Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», — сказано в этом отчете.

В Пентагоне отметили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва.

