Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

На Украине возмутились поведением киевлян во время удара России

Телеграф: в киевском метро случились голодные игры во время удара России
Кадр видео: Соцсети

На Украине разгорелся скандал из-за палаток, которые некоторые киевляне расставляли в метро во время российского удара. Об этом пишет «Телеграф».

Издание отмечает, что из-за расставленных палаток многие киевляне стояли в метро и не могли сесть, потому что места там не хватало. Так, в соцсетях появилось немало сообщений, в которых украинцы возмутились палатками в метро.

«В Киеве массированный обстрел, летит куча ракет и «шахедов», но в метро происходят голодные игры. В укрытие, метро, спускаются тысячи людей, но им банально негде даже сесть. Потому что то палатки порасставляли, то на матрасах разлеглись. Конечно, я понимаю, что всем хочется лежать в комфорте, спать, но на месте лежачих можно было сесть еще нескольким людям. А так, куча людей просто стоит, как в маршрутке в час пик», — написал один из недовольных.

Также возмутившиеся не поняли, почему «кто-то может позволит себе палатку», а кто-то вынужден стоять или сидеть на корточках.

В ночь на 2 июня армия России нанесла массированный удар по Украине, а именно по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах страны. Жители Киева укрылись от ударов в метро. Военный корреспондент Александр Коц писал, что киевляне жаловались на нехватку свободных мест в метро, причиной которой было то, что горожане спустились в метро с раскладушками, стульями, ковриками, туристическим снаряжением и палатками.

Также издание «Страна.ua» писало, что несколько центральных и периферийных улиц Киева были перекрыты после российских ударов.

2 июня пресс-служба Минобороны России сообщило о том, в ходе ударов по Киеву были поражены 10 украинских оборонных предприятий.

Ранее профессор рассказал о «новом направлении» конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!