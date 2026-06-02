На Украине возмутились поведением киевлян во время удара России

На Украине разгорелся скандал из-за палаток, которые некоторые киевляне расставляли в метро во время российского удара. Об этом пишет «Телеграф».

Издание отмечает, что из-за расставленных палаток многие киевляне стояли в метро и не могли сесть, потому что места там не хватало. Так, в соцсетях появилось немало сообщений, в которых украинцы возмутились палатками в метро.

«В Киеве массированный обстрел, летит куча ракет и «шахедов», но в метро происходят голодные игры. В укрытие, метро, спускаются тысячи людей, но им банально негде даже сесть. Потому что то палатки порасставляли, то на матрасах разлеглись. Конечно, я понимаю, что всем хочется лежать в комфорте, спать, но на месте лежачих можно было сесть еще нескольким людям. А так, куча людей просто стоит, как в маршрутке в час пик», — написал один из недовольных.

Также возмутившиеся не поняли, почему «кто-то может позволит себе палатку», а кто-то вынужден стоять или сидеть на корточках.

В ночь на 2 июня армия России нанесла массированный удар по Украине, а именно по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах страны. Жители Киева укрылись от ударов в метро. Военный корреспондент Александр Коц писал, что киевляне жаловались на нехватку свободных мест в метро, причиной которой было то, что горожане спустились в метро с раскладушками, стульями, ковриками, туристическим снаряжением и палатками.

Также издание «Страна.ua» писало, что несколько центральных и периферийных улиц Киева были перекрыты после российских ударов.

2 июня пресс-служба Минобороны России сообщило о том, в ходе ударов по Киеву были поражены 10 украинских оборонных предприятий.

