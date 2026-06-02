«Киев затянут дымом». Россия нанесла массированный удар по Украине

ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве и регионах Украины

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, под удар попали объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях .

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в МО РФ.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, в ходе комбинированного удара применялись крылатые ракеты «Калибр» , авиационные ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС и Ту-160, а также ракеты «Искандер», «Циркон» и беспилотники «Герань» с нескольких направлений.

«Путеводитель по украинскому ВПК»

Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. По информации «Суспільне», в нескольких районах украинской столицы пропал свет. ДТЭК сообщил, что после поражения энергетических объектов и производственной площадки в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах без света остались 140 тыс. потребителей, части из них подачу электроэнергии уже восстановили.

Издание «Страна.ua» сообщило, что в Дарницком районе города «загорелась АЗС», а в Шевченковском районе возникли пожары в «нежилой трехэтажной постройке и двух помещениях». Также сообщалось о пожарах в Подольском и Голосеевском районах.

«Утром Киев затянут дымом от пожаров. Тысячи киевлян провели ночь в метро», — говорится в публикации издания.

Кроме того, ряд ударов был нанесен по целям в Киевской области. Сообщалось о поражении целей в Бучанском, Вышгородском, Фастовском и Обуховском районах.

Военкор Александр Коц сообщил, что в Шевченковском районе Киева целью удара был оборонный завод «Маяк», входящий в концерн «Укроборонпром». В свою очередь в Печерском районе был поражен оборонный завод «Арсенал», а в Дарницком — бетонное производство.

«В Киеве география ударов читается как путеводитель по украинскому ВПК», — отметил военный корреспондент.

По его словам, в Подольском районе украинской столицы после удара наблюдались «признаки вторичной детонации», то есть взрыва боеприпасов, что говорит о поражении военного объекта.

«Так горит не пластмасса и не офисная мебель. Так ведут себя боеприпасы, когда огонь добирается до того, что лежит штабелями внутри ангара», — пояснил он.

Цели в регионах

Также о взрывах сообщали власти Харькова и подконтрольного Киеву Запорожья. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, под удар попала промзона Основьянского и Слободского районов. В Запорожье в результате ударов возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

По данным Коца, в Запорожье было поражено украинское авиационное предприятие «Мотор Сич». Также целью удара могли стать цеха расположенной рядом «Запорожстали» и узловая железнодорожная станция. В свою очередь в Харькове целью был завод ПАКС, где, предположительно, располагаются сборочные цеха БПЛА.

Военкор Юрий Котенок ночью сообщил в Telegram о нескольких мощных пожарах после ракетных ударов в Днепропетровске. Коц уточнил, что в Днепропетровской области были нанесены удары по промышленным узлам, железнодорожным станциям и нефтехранилищам в Кривом Роге, Васильковке, Никополе и Каменском.

В Сумской области поражены объекты в Шостке, где расположены известные арсеналы, а также в Ахтырке — там под удар попали пункты ремонта военной техники.

В Одессе целью стала портовая и логистическая инфраструктура, используемая для поставок грузов НАТО. В Ровно атакован транспортный узел, через который осуществляется снабжение линии фронта. Удары также нанесены по объектам в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры отключения электроэнергии зафиксированы не только в Киеве, но и в ряде регионов. По данным «Укрэнерго», подача электричества прекращена в Киевской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.