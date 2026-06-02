«Киев затянут дымом». Россия нанесла массированный удар по Украине

Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, под удар попали объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в МО РФ.
Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, в ходе комбинированного удара применялись крылатые ракеты «Калибр» , авиационные ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС и Ту-160, а также ракеты «Искандер», «Циркон» и беспилотники «Герань» с нескольких направлений.
Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. По информации «Суспільне», в нескольких районах украинской столицы пропал свет. ДТЭК сообщил, что после поражения энергетических объектов и производственной площадки в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах без света остались 140 тыс. потребителей, части из них подачу электроэнергии уже восстановили.
Издание «Страна.ua» сообщило, что в Дарницком районе города «загорелась АЗС», а в Шевченковском районе возникли пожары в «нежилой трехэтажной постройке и двух помещениях». Также сообщалось о пожарах в Подольском и Голосеевском районах.
«Утром Киев затянут дымом от пожаров. Тысячи киевлян провели ночь в метро», — говорится в публикации издания.
Кроме того, ряд ударов был нанесен по целям в Киевской области. Сообщалось о поражении целей в Бучанском, Вышгородском, Фастовском и Обуховском районах.
Военкор Александр Коц сообщил, что в Шевченковском районе Киева целью удара был оборонный завод «Маяк», входящий в концерн «Укроборонпром». В свою очередь в Печерском районе был поражен оборонный завод «Арсенал», а в Дарницком — бетонное производство.
«В Киеве география ударов читается как путеводитель по украинскому ВПК», — отметил военный корреспондент.
По его словам, в Подольском районе украинской столицы после удара наблюдались «признаки вторичной детонации», то есть взрыва боеприпасов, что говорит о поражении военного объекта.
«Так горит не пластмасса и не офисная мебель. Так ведут себя боеприпасы, когда огонь добирается до того, что лежит штабелями внутри ангара», — пояснил он.
Цели в регионах
Также о взрывах сообщали власти Харькова и подконтрольного Киеву Запорожья. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, под удар попала промзона Основьянского и Слободского районов. В Запорожье в результате ударов возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
По данным Коца, в Запорожье было поражено украинское авиационное предприятие «Мотор Сич». Также целью удара могли стать цеха расположенной рядом «Запорожстали» и узловая железнодорожная станция. В свою очередь в Харькове целью был завод ПАКС, где, предположительно, располагаются сборочные цеха БПЛА.
Военкор Юрий Котенок ночью сообщил в Telegram о нескольких мощных пожарах после ракетных ударов в Днепропетровске. Коц уточнил, что в Днепропетровской области были нанесены удары по промышленным узлам, железнодорожным станциям и нефтехранилищам в Кривом Роге, Васильковке, Никополе и Каменском.
В Сумской области поражены объекты в Шостке, где расположены известные арсеналы, а также в Ахтырке — там под удар попали пункты ремонта военной техники.
В Одессе целью стала портовая и логистическая инфраструктура, используемая для поставок грузов НАТО. В Ровно атакован транспортный узел, через который осуществляется снабжение линии фронта. Удары также нанесены по объектам в Полтаве, Чернигове и Николаеве.
После массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры отключения электроэнергии зафиксированы не только в Киеве, но и в ряде регионов. По данным «Укрэнерго», подача электричества прекращена в Киевской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.