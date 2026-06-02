В Киеве перекрыли улицы после взрывов

В Киеве перекрыли несколько улиц после серии ночных взрывов

Несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыты после взрывов, которые произошли в результате ночных ударов по городу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Утром 2 июня местные СМИ писали, что в Киеве произошли взрывы.

В настоящее время перекрыты в основном улицы в районах на правом берегу Днепра.

Также сообщалось о взрывах в Сумской области. В настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях, а также в отдельных районах Днепропетровской и Харьковской областей республики.

1 июня в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов Украины. Также российские военные ударили по объектам энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

