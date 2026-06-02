«Бомбоубежище — это не отель»: жители Киева переругались из-за спальных мест в метро

Многие киевляне провели ночь в метро, которое служит бомбоубежищем во время ударов ВС РФ. Однако советская подземка не рассчитана на большое количество людей с постельными принадлежностями, сообщил военный корреспондент Александр Коц в «Максе».

По его словам, горожане спустились в метро с раскладушками, стульями, ковриками и туристическим снаряжением, а некоторые установили крупные палатки, заняв значительную часть пространства на станциях. Это вызвало недовольство других посетителей укрытий, которые начали жаловаться на нехватку свободных мест.

В социальных сетях жители украинской столицы написали о переполненности станций и конфликтах из-за мест для отдыха.

«Война никого не объединила. Все приперлись с палатками размером с дом, позанимали кучу мест, где могли бы сесть люди», — пишут киевляне в соцсетях.

Сообщается о настоящих конфликтах в подземке. Так, одна женщина порезала палатку соседа, который занял ее место.

Некоторые предложили запретить «мажорам-палаточникам» вход в метро, поскольку «бомбоубежище — это не отель».

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее Воорженные силы РФ уничтожили украинский военный завод Fire Point.