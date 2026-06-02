Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Бомбоубежище — это не отель»: жители Киева переругались из-за спальных мест в метро

Коц: жители Киева устроили войну из-за палаток и спальных мест в метро Киева
Alina Smutko/Reuters

Многие киевляне провели ночь в метро, которое служит бомбоубежищем во время ударов ВС РФ. Однако советская подземка не рассчитана на большое количество людей с постельными принадлежностями, сообщил военный корреспондент Александр Коц в «Максе».

По его словам, горожане спустились в метро с раскладушками, стульями, ковриками и туристическим снаряжением, а некоторые установили крупные палатки, заняв значительную часть пространства на станциях. Это вызвало недовольство других посетителей укрытий, которые начали жаловаться на нехватку свободных мест.

В социальных сетях жители украинской столицы написали о переполненности станций и конфликтах из-за мест для отдыха.

«Война никого не объединила. Все приперлись с палатками размером с дом, позанимали кучу мест, где могли бы сесть люди», — пишут киевляне в соцсетях.

Сообщается о настоящих конфликтах в подземке. Так, одна женщина порезала палатку соседа, который занял ее место.

Некоторые предложили запретить «мажорам-палаточникам» вход в метро, поскольку «бомбоубежище — это не отель».

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее Воорженные силы РФ уничтожили украинский военный завод Fire Point.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!