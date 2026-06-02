Профессор рассказал о «новом направлении» конфликта на Украине

Последние российские удары по Киеву показывают «новое направление» в конфликте на Украине. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам профессора, Москва прибегла к эскалации, «чтобы восстановить сдерживание».

«Интенсивные обстрелы Киева в течение всей ночи демонстрируют новое направление войны. <…> Атаки с территории НАТО и заявления европейских лидеров о намерении массово производить оружие для нанесения ударов вглубь территории России коренным образом изменили характер войны. Территория НАТО также больше не является запретной зоной. Заключите мир сейчас!» — написал он.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, а именно по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах.

2 июня пресс-служба Минобороны России сообщила о том, что российские вооруженные силы ударом по Киеву поразили 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе «Завод Маяк» и госкомпанию «Укрспецэкспорт».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударами оказались Киевская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области. Украинское издание «Страна.ua» писало, что несколько центральных и периферийных улиц Киева были перекрыты после взрывов.

Ранее эксперт рассказал об изменении российской тактики ударов по Украине.

 
