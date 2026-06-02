Киевляне опасаются массированной атаки на город и прячутся в метро

Появилось видео с ночующими в метро жителями Киева
Опасаясь новой массированной атаки по территории Украины жители Киева прячутся в метро. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Киевский движ».

Из кадров следует, что горожане пришли в метрополитен с личными вещами, в том числе с матрасами и раскладными стульями, чтобы переждать длительную атаку.

30 мая британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев после предупреждения МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешек», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Это решение стало реакцией на удары Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, в которой 65 студентов пострадали, а 21 человек не выжил.

Шойгу назвал серьезным предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев.

 
