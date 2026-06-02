В России меняют тактику нанесения ударов по Украине

Чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли выработать приемы снижающие эффективность ракет и беспилотников, ВС России меняют тактику нанесения ударов по Украине. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов», — сказал Кнутов.

Военный эксперт привел в пример применение ударных дронов‑камикадзе «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями, которые необходимы были для вскрытия позиций ПВО, после чего по позициям противника были нанесены удары «Кинжалами».

О правильности такого решения говорит уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА, что снижает возможности противника, добавил Кнутов.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 2 июня Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве, что стало ответом на террористические акты украинских властей.

В ведомстве добавили, что ВС РФ ударили по объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, и военным аэродромам в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

