Зеленский прокомментировал массированный «удар возмездия» по Украине

Зеленский: Россия выпустила по Украине более 600 беспилотников
Основной удар российских военнослужащих пришелся по Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, комментируя массированный «удар возмездия».

«Под ударами оказались Киевская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — написал он.

Зеленский отметил, что в ночь на 2 июня ВС России выпустили более 600 беспилотников и 73 ракеты. Политик вновь обратился к Соединенным Штатам с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений на Украине. Это стало реакцией на атаку Украины по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, в результате которой пострадали 65 студентов, 21 человек не выжил.

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений.

 
