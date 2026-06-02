В Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России ударом по Киеву поразили 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в числе которых «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Под удары российских войск в Киеве также попали предприятия «Абрис ПТ» и КБ «Спектр», а также три территориальных центра комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Харьковской области ВС РФ поразили три предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и завода «Мотор Сич». Кроме того, удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу «Звезда» в Сумской области.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее появились кадры ночной ракетной атаки на Киев.