Для участия в переговорах по Украине ЕС должен определиться с переговорщиком, а также проработать свою позицию, которой на данный момент «не существует». Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет «Европейская правда».

«Надо определиться, кто будет представлять Европу. Это не может быть 100 человек, извините, так не работает. Это должен быть один отдельный человек. <…> Самое важное – какова будет позиция, о чем говорить и чего добиваться. На данный момент эта позиция не проработана, ее не существует», — подчеркнул он.

Также Буданов добавил, что после того, как европейцы разработают свою позицию, ее нужно будет согласовать с Украиной, чтобы работа была «слаженной».

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что в руководстве Украины и в западных странах считают, что европейцы в итоге смогут договориться о том, кто станет переговорщиком с Россией.

29 мая глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что ЕС не будет беспристрастным посредником на переговорах по Украине и продолжит поддерживать Киев. Также она отметила, что ЕС намерен потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что отказ от диалога с Москвой будет самой большой глупостью ЕС.

Ранее в ЕС испугались последствий назначения переговорщика для диалога с Россией.