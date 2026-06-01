На Украине считают, что европейцы смогут договориться о переговорщике

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В украинском руководстве и в западных странах считают, что европейцы в итоге смогут договориться о переговорщике с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Они в своем стиле проведут три саммита, кто-то что-то заветирует, будет много суеты, а потом они придут к компромиссу», — заявил информированный украинский собеседник.

Издание пишет, что процесс назначения единого переговорщика от Европы может активизироваться тогда, когда к мирному процессу всерьез вернутся США.

29 мая глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что ЕС не будет беспристрастным посредником в урегулировании украинского кризиса и продолжит поддерживать Киев. Также она сообщила, что ЕС хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Германия, Польша и страны Прибалтики не желают переговоров с Россией, а Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а также Франция и Италия продемонстрировали готовность к диалогу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ вести диалог с Москвой является самой большой глупостью ЕС.

Ранее в Европе назвали «ловушкой» переговоры с Россией.

 
