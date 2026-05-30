В МИД РФ заявили, что Европа гнет несовместимую с реалиями линию

Европейские страны в конфликте на Украине гнут свою линию, которая имеет мало общего с политическими и военными реалиями. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, комментируя слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа не может быть посредником в переговорах.

Любинский подчеркнул, что Европа в данном контексте — это «слишком разобщенный термин», поэтому не следует воспринимать различные высказывания как единую позицию.

«Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие, но это не означает, что в принципе в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России. Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями», — сказал замглавы МИД.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа не может быть посредником в мирных переговорах России и Украины. Министр утверждает, что континент должен играть другую роль. Европа не может одновременно быть союзником Киева и посредником в урегулировании, отметил глава МИД Норвегии.

Ранее глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в переговорах с Россией.