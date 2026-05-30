Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В МИД РФ заявили, что Европа гнет несовместимую с реалиями линию

Замглавы МИД Любинский: Европа гнет линию по Украине, несовместимую с реалиями
MFA Russia/Global Look Press

Европейские страны в конфликте на Украине гнут свою линию, которая имеет мало общего с политическими и военными реалиями. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, комментируя слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа не может быть посредником в переговорах.

Любинский подчеркнул, что Европа в данном контексте — это «слишком разобщенный термин», поэтому не следует воспринимать различные высказывания как единую позицию.

«Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие, но это не означает, что в принципе в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России. Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями», — сказал замглавы МИД.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа не может быть посредником в мирных переговорах России и Украины. Министр утверждает, что континент должен играть другую роль. Европа не может одновременно быть союзником Киева и посредником в урегулировании, отметил глава МИД Норвегии.

Ранее глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в переговорах с Россией.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!