Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Кремле раскрыли «самую большую глупость» европейских политиков

Песков счел отказ ЕС от переговоров с Россией его самой большой глупостью
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Отказ от диалога с Москвой является самой большой глупостью Европейского союза (ЕС). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, в том, что [они] полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обсуждать и решать возникающие проблемы невозможно без коммуникации.

29 мая газета Politico написала, что министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас по вопросу о переговорах с РФ. Он выразил уверенность, что участие Брюсселя в «метафорическом» диалоге с Москвой стало бы более правильной стратегией по сравнению с отказом от коммуникации. Эти слова противоречат высказываниям Каллас, которая называла прямые переговоры с Россией «ловушкой».

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что предпочел бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в роли переговорщика от ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав экс-главу немецкого правительства «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

Ранее помощник Путина заявил, что России есть о чем говорить с Европой.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!