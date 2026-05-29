Песков счел отказ ЕС от переговоров с Россией его самой большой глупостью

Отказ от диалога с Москвой является самой большой глупостью Европейского союза (ЕС). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, в том, что [они] полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обсуждать и решать возникающие проблемы невозможно без коммуникации.

29 мая газета Politico написала, что министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас по вопросу о переговорах с РФ. Он выразил уверенность, что участие Брюсселя в «метафорическом» диалоге с Москвой стало бы более правильной стратегией по сравнению с отказом от коммуникации. Эти слова противоречат высказываниям Каллас, которая называла прямые переговоры с Россией «ловушкой».

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что предпочел бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в роли переговорщика от ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав экс-главу немецкого правительства «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

Ранее помощник Путина заявил, что России есть о чем говорить с Европой.