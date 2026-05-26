В ЕС испугались последствий назначения переговорщика для диалога с Россией

Чиновники в поддерживающих Украину европейских государствах опасаются, что назначение переговорщика от Европейского союза (ЕС) для диалога с Россией может подорвать усилия по оказанию давления на страну посредством санкций. Об этом сообщила газета Politico.

«Высокопоставленные чиновники <...> отвергают идею назначения специального посланника от Европы <...>, утверждая, что <...> подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций», — говорится в материале.

При этом журналисты обратили внимание, что в России неоднократно заявляли о неэффективности западных санкций, поскольку экономика страны продолжала расти.

9 мая президент России Владимир Путин рассказал, что предпочел бы видеть в роли переговорщика со стороны ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Однако верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла эту идею, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». В свою очередь, действующий глава правительства ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС сам выберет переговорщика.

Ранее европейский политик согласился стать переговорщиком для диалога с Россией.

 
