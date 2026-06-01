Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном

Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. Пост об этом появился в социальной сети главы государства Truth Social.

«Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами», — написал он.

До этого в беседе с NBC Трамп, комментируя приостановку переговоров с Ираном, уточнил, что это не означает возврат США к бомбардировкам.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны. По его данным, Иран требует, чтобы Израиль полностью прекратил боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывел свои войска с ливанской территории.

В этот же день агентство передало, что Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане.

В мае президент России Владимир Путин сказал, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
