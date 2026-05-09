Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным

Путин: конфликт Ирана и США очень тяжелый и сложный

Конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается Ирана, очень тяжелый и сложный конфликт», — сказал он.

7 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время разговора с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди заявил о готовности России оказать содействие возвращению ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

