Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным

Vahid Salemi/AP

Конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается Ирана, очень тяжелый и сложный конфликт», — сказал он.

7 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время разговора с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди заявил о готовности России оказать содействие возвращению ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

Ранее востоковед объяснил, как соглашение США и Ирана отразится на украинском конфликте.

 
