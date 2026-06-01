МИД РФ: США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном

Россия рассчитывает, что США и Иран продолжат диалог, чтобы выйти на итоговое урегулирование и нормализацию отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко, выступая на VI международном экспертном форуме «Россия — Ближний Восток», пишет ТАСС.

По его словам, Москва убеждена в необходимости удерживать процесс в политико-дипломатической плоскости, не допуская срыва переговорных усилий и возвращения сценария военного противостояния.

Борисенко также отметил, что, по мнению российской стороны, США и Израиль пытаются вовлечь в конфликт с Ираном арабские страны.

«В действиях американцев и израильтян четко прослеживается стремление к подрыву арабо-иранской нормализации, наметившейся в предыдущие годы», — сказал он.

Замглавы МИД РФ также добавил, что в США заранее понимали последствия атаки на Иран. По его мнению, агрессия подтолкнула бы Иран к ударам по странам Персидского залива, о чем иранская сторона предупреждала заблаговременно. При этом, как заявил Борисенко, американская сторона проигнорировала позицию арабских союзников, которые призывали не начинать боевые действия против Тегерана из-за риска втягивания в опасную эскалацию.

