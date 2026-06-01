Иран приостановил переговоры с США. Об этом сообщает издание Tasnim.

Причиной приостановки, по данным источника, стали действия Израиля в Ливане.

«Тегеран прекращает обмен посланиями с Вашингтоном в знак протеста против преступлений сионистского режима», — говорится в сообщении.

Как стало известно агентству, в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах, иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредников.

Утверждается, что иранские официальные лица подчеркивают необходимость немедленного прекращения агрессивных операций израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий в Ливане. Пока эта позиция не будет удовлетворена, никаких переговоров не будет, сообщает источник.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что выдвижение новых требований к Ирану со стороны США ведет к затягиванию переговорного процесса. Он отметил, что Тегеран изначально испытывал сильное недоверие к Вашингтону. При этом президент США заявлял, что Иран действительно готов подписать мирное соглашение.

Ранее сообщалось, что нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана.