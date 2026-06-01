Иран назвал условия для возобновления переговоров с США

Tasnim: Иран не возобновит переговоры с США до вывода войск Израиля из Ливана

Иран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, Иран требует, чтобы Израиль полностью прекратил боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывел свои войска с ливанской территории.

1 июня агентство передало, что Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики от США и Ирана согласовали проект меморандума о прекращении огня. Как утверждали журналисты, документ ждет одобрения обеих сторон. Однако позднее появилась информация, что проект соглашения за последние дни претерпел ряд изменений и пока еще не согласован.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что американский лидер ужесточил условия потенциальной сделки с Тегераном. О том, какие пункты были пересмотрены, сведений не поступало. Опрошенные журналистами чиновники лишь рассказали, что хозяина Белого дома беспокоили положения, предусматривавшие разморозку активов Исламской Республики.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.