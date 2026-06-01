В Госдуме рассказали об усталости европейцев от Украины

Депутат Слуцкий: население европейских стран не хочет обострения с Россией
Население европейских стран не хочет обострения отношений с Россией, и оно устало от навязываемой войны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и остальные «разжигатели мнимой российской угрозы» стали «политическими банкротами» в своих странах. Так, например, оппозиция обвиняет Макрона в бездействии во время крупных беспорядков во Франции, а Мерцу и Стармеру «уже ищут замену в своих же политических силах».

«Этот «клуб политических банкротов» при сохранении агрессивного антироссийского крена будет только шириться. Очевидно — европейцы устали от Украины-антиРоссии и не готовы тратить на навязываемую им войну то, что с трудом откладывали на мирную жизнь. Население европейских стран не хочет обострения с Россией. И это пора понять, наконец, лидерам евротройки. Иначе их рейтинг, да и карьера, рискуют упасть якорем на самое дно», — отметил он.

До этого российский сенатор Алексей Пушков также спрогнозировал, что клуб европейских лидеров с низкой поддержкой будет только расти.

В начале мая опрос Eurobarometer показал, что 76% европейцев считают, что конфликт России и Украины представляет угрозу для ЕС. И такой же процент уверен в необходимости поддерживать Украину до достижения «справедливого и прочного мира».

В конце мая по результатам исследования социологического института INSA Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков. Также в мае СМИ сообщали о плане Стармера покинуть свой пост.

