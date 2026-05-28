СМИ опубликовали рейтинг Мерца среди немецких политиков

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на исследование социологического института INSA.

Отмечается, что список возглавляет министр обороны Борис Писториус, далее следуют премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг и сооснователь партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Последнему авторы публикации пророчат должность канцлера в случае ухода Мерца с поста.

Политолог Владимир Оленченко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что наибольшие шансы возглавить немецкое правительство у Писториуса.

Накануне лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт написала в своем аккаунте в X, что Мерц должен покинуть пост. По ее мнению, если Мерц будет управлять страной еще три года, Германию «едва ли удастся спасти».

В мае рейтинг одобрения немецкого канцлера упал до исторического минимума в 16%. С момента вступления Мерца в должность весной прошлого года уровень удовлетворенности граждан его работой снизился более чем в два раза. На старте этот показатель составлял 39%.

Ранее Мерца обвинили в служении интересам Украины, а не Германии.