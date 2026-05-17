Стало известно о планах Стармера покинуть пост премьера Великобритании

Daily Mail: Стармер собирается покинуть пост премьера Британии по своему желанию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует покинуть занимаемый пост по собственной инициативе. Об этом в статье для британского издания Daily Mail написал колумнист Дэн Ходжес, сославшись на источники в правительстве королевства.

«Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера», — отмечается в статье.

В публикации подчеркивается, что действующий премьер-министр осознает, какая политическая ситуация сложилась в стране. Тем не менее он хочет уйти в отставку достойно. Но пока неизвестно, когда именно Стармер объявит о своем решении, говорится в материале.

11 февраля газета Politico обнародовала результаты социологического опроса, согласно которым большинство жителей Великобритании — 52% — считают, что нынешний премьер-министр должен покинуть свой пост. Еще 19% респондентов сочли, что Стармер должен остаться на своем посту, но его советникам надо уйти в отставку.

В начале мая глава правительства королевства заявил, что не собирается досрочно покидать занимаемый пост. По его словам, кабинет министров Великобритании действительно допустил ряд ошибок. Несмотря на это, Стармер намерен возглавлять Лейбористскую партию до следующих выборов в парламент.

Ранее спецпредставитель Путина назвал цель премьерства Стармера.

 
