Ночь во Франции прошла шумно — фанаты парижского клуба «ПСЖ», праздновавшие победу своей команды в Лиге чемпионов, устроили массовые погромы. Беспорядки начались сразу же после матча. Болельщики принялись устраивать поджоги, бить витрины и громить все, что попадется под руку. Только в Париже оказались сожжены как минимум шесть автомобилей и уничтожены две витрины магазинов. Власти сообщают о «значительном» ущербе инфраструктуре города, но оценка потерь пока не проводилась. Всего погромы охватили 15 городов Франции, при этом в Ренне, Страсбурге, Гренобле, Клермон-Ферране и других населенных пунктах зафиксировали случаи мародерства.

Как пишет газета Le Monde, самые сильные волнения наблюдались вблизи столичного стадиона «Парк де Пренс», где фанаты стали запускать фейерверки в колонны полицейских. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Всего в ходе столкновений пострадали семь полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии — правоохранитель из города Ажен при падении получил черепно-мозговую травму. Известно о как минимум двух пострадавших гражданских, одного из которых ранили ножом.

Как объявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, всего в стране задержали 416 человек, из них 283 — в Париже.

«ПСЖ» стала победителем Лиги чемпионов УЕФА второй год подряд, по пенальти при счете 1:1 обыграв английский «Арсенал». Победу французам принес в том числе российский вратарь Матвей Сафонов — хотя он и не сделал ни единого сейва, голкипер смог смутить соперников настолько, что Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс даже не попали в створ ворот, обеспечив «ПСЖ» преимущество по числу забитых мячей.

