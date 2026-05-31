На Западе указали на решающий момент для Украины

Junge Welt: в Евросоюзе задумались об остановке финансирования Украины
Некоторые страны Евросоюза больше не хотят помогать Украине, так как не видят в этом никаких перспектив. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года», — указывается в материале.

В то же время автор публикации отметил, что, даже несмотря на внутренние проблемы, верхушка Евросоюза пытается сорвать любой диалог с Россией, выдвигая заведомо невыполнимые требования. В частности, глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС 28 мая настаивала на военных ограничениях для РФ в случае начала переговоров по Украине.

По словам автора, требование Каллас абсолютно оторвано от политической реальности. Он нашел ему лишь два объяснения: «либо Каллас до бесконечности глупа», либо верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров.

«Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы «защитить Европу от Путина», — говорится в публикации.

28 мая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. По ее мнению, ЕС должен требовать от РФ таких же уступок, какие Москва требует от Украины.

Каллас также заявляла, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись.

Ранее в ЕС рассказали, как Зеленский разозлил Каллас.

 
