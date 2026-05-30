Клуб европейских лидеров с низкой поддержкой избирателей будет только расширяться. Об этом рассказал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Дела у европейских руководителей идут неважно. Сначала рейтинг [президента Франции Эммануэля] Макрона опустился до 13%. Вслед за ним — рейтинг [премьер-министра Кира] Стармера в Британии. А теперь и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц достиг заветной цифры в 13% популярности. В общем, пора этой троице создать для евроруководителей «Клуб 13 процентов», — говорится в публикации.

Пушков отметил, что скоро с учетом того, с какими проблемами сталкивается Европа, в этом клубе, несомненно, будет пополнение.

По словам сенатора, оптимизм, объятия и улыбки демонстрируют исключительно евроэлитарии на «сходках» Евросоюза. Сами же европейцы охвачены растущим пессимизмом.

26 мая Пушков заявил, что европейские страны занимаются не урегулированием конфликта на Украине, а его эскалацией.

По его словам, дипломатия между Европой и Россией «полностью отсутствует» по вине ЕС, и политику Брюсселя в отношении Москвы определяют «затопленные русофобией страны». Среди таковых сенатор назвал Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, а также Британию, которая не является членом объединения, но играет «очень вредоносную роль» в кризисе и «поощряет наиболее враждебные России силы в Евросоюзе».

Ранее в Совфеде высмеяли заявление Мерца о давлении на Россию.