Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно отношение европейцев к поддержке Украины

Eurobarometer: 76% европейцев считают необходимым поддерживать Украину
Omar Havana/AP

76% опрошенных европейцев считают, что конфликт России и Украины представляет угрозу ЕС, и такой же процент согласен с тем, что Брюссель должен продолжать поддерживать Украину до достижения «справедливого и прочного мира». Такие данные показал опрос Eurobarometer, опубликованный на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно результатам исследования, меры ЕС против России одобряют 55% европейцев. Прием беженцев поддерживают 80% респондентов, выделение финансовой и гуманитарной помощи Украине — 75%, а сохранение санкций против России — 70%. Также 57% одобряют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а 56% согласны с финансированием ЕС закупок и поставок военной техники для Украины.

При этом исследование показало, что европейцы сейчас считают главной внешней проблемой конфликт на Ближнем Востоке — его назвали таковым 25%. 23% считают важнейшей проблемой международную ситуацию в целом, а 20% — конфликт России и Украины.

Также в опросе говорится, что 83% граждан стран ЕС имеют негативное мнение о России (при 14% позитивных отзывов), 74% — о США, 61% — о Китае и 41% — об Индии.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен направить первый транш кредита ЕС на нужды ВСУ, в том числе на закупку военной техники, систем противовоздушной обороны и на подготовку к зиме.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Киеву может не хватить этих средств, и в 2027 году ему может потребоваться еще один кредит. 8 мая издание Politico сообщило, что Нидерланды стремятся возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до €210 млрд для помощи Украине в 2027 году.

Ранее Евросоюз захотел участвовать в мониторинге мирного соглашения по Украине.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!