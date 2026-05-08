Стало известно отношение европейцев к поддержке Украины

76% опрошенных европейцев считают, что конфликт России и Украины представляет угрозу ЕС, и такой же процент согласен с тем, что Брюссель должен продолжать поддерживать Украину до достижения «справедливого и прочного мира». Такие данные показал опрос Eurobarometer, опубликованный на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно результатам исследования, меры ЕС против России одобряют 55% европейцев. Прием беженцев поддерживают 80% респондентов, выделение финансовой и гуманитарной помощи Украине — 75%, а сохранение санкций против России — 70%. Также 57% одобряют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а 56% согласны с финансированием ЕС закупок и поставок военной техники для Украины.

При этом исследование показало, что европейцы сейчас считают главной внешней проблемой конфликт на Ближнем Востоке — его назвали таковым 25%. 23% считают важнейшей проблемой международную ситуацию в целом, а 20% — конфликт России и Украины.

Также в опросе говорится, что 83% граждан стран ЕС имеют негативное мнение о России (при 14% позитивных отзывов), 74% — о США, 61% — о Китае и 41% — об Индии.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен направить первый транш кредита ЕС на нужды ВСУ, в том числе на закупку военной техники, систем противовоздушной обороны и на подготовку к зиме.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Киеву может не хватить этих средств, и в 2027 году ему может потребоваться еще один кредит. 8 мая издание Politico сообщило, что Нидерланды стремятся возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до €210 млрд для помощи Украине в 2027 году.

Ранее Евросоюз захотел участвовать в мониторинге мирного соглашения по Украине.