Bloomberg узнал о планах ЕС изменить механизм потолка цен на нефть из России

Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В 2025 году Евросоюз ввел механизм, который гарантирует, что каждые шесть месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals будет пересматриваться и автоматически устанавливаться на 15% ниже среднерыночной. В соответствии с этим ограничением европейским компаниям запрещено страховать и перевозить нефть, продаваемую дороже установленного порога.

Однако из-за войны в Персидском заливе и блокировки Ормузского пролива стоимость нефти резко выросла. Следующий пересмотр потолка цен в июле мог бы привести к его повышению как минимум до $65 за баррель.

Из-за этого в ЕС рассматривают возможность сохранить потолок на текущем уровне — 44,10$ за баррель.

Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения предельной цены до конца года или ограничение возможного роста до 60$ за баррель. Отмечается, что новые механизмы ценообразования могут войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, в ответ на действия Запада, продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным физическим лицам и организациям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Поправка была внесена в указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере».

Ранее Россия прекратила транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию.